Política Técnicos do Senado vão dar parecer sobre representação contra Flávio Bolsonaro Por demanda do Conselho de Ética, advocacia da Casa deve analisar pedido de cassação do filho do presidente Jair Bolsonaro, feito pelos partidos PSOL, Rede e PT

O presidente do Conselho de Ética do Senado, Jayme Campos (DEM-MT), encaminhou representação contra o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) à Advocacia da Casa. O parecer dos técnicos definirá se há bases para o colegiado discutir o pedido de cassação do parlamentar, apresentado nesta quarta-feira, 19, pelos partidos PSOL, Rede e PT. A representação dos partidos p...