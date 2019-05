Política Suspensas nomeações de concursados no Estado Representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário, Defensoria e Ministério Público fazem compromisso de não nomear aprovados até junho de 2020; decisão atinge quase 500

Os três Poderes de Goiás não vão nomear concursados até junho de 2020, segundo compromisso assinado em reunião na semana passada com o governador Ronaldo Caiado (DEM). A decisão atinge quase 500 aprovados que aguardam nomeação, em classificação regular ou cadastro de reserva. No encontro, realizado no dia 7, a secretária da Economia, Cristiane Schmidt, relatou risco d...