Política Suspensa licitação do Ipasgo no valor de R$ 125 milhões que seria feita durante crise do coronavírus Matéria do O POPULAR questionou prioridades na gestão pública goiana em meio à crise provocada pela pandemia da covid-19; órgão tem 15 dias para explicar itens encontrados na licitação que estão em desconformidades

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) suspendeu a licitação que seria feita pelo Ipasgo no próximo dia 30 de abril para contratação de software de gestão de plano de saúde por um valor estimado em R$ 124.905.514,12. A decisão aconteceu após matéria do O POPULAR questionar prioridades na gestão pública goiana em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus. O órgão tem ...