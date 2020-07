Política “Surpresas virão”, diz Carlos Bolsonaro após ação do Facebook contra contas de aliados "Aos poucos vou me retirando do que sempre explicitamente defendi. Creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal", reagiu o filho do presidente Jair Bolsonaro

Um dia após o Facebook derrubar perfis falsos ligados a um dos seus aliados no chamado "gabinete do ódio" do Palácio do Planalto, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou nesta quinta-feira (9) que poderá viver o que chamou de "novo movimento pessoal". "Totalmente ciente das consequências e variações. Aos poucos vou me retirando do que sempre explic...