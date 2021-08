Política Supremo vai manter foco criminal contra Bolsonaro Na Câmara, aliados buscam preservar pautas de interesse do Palácio do Planalto; clima no Senado é mais desfavorável

O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá manter o rumo de investigações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e aliados após o mandatário apresentar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. No Congresso, aliados de Bolsonaro tentam afastar a crise para preservar pautas de interesse do Palácio do Planalto. A tarefa, por ora, tem mais respaldo n...