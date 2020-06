Política Supremo revoga liminar que suspendia Reforma da Previdência estadual Presidente Dias Toffoli acatou pedido de suspensão feito pela PGE

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, revogou a liminar do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) que suspendia a reforma da Previdência do Estado. A decisão havia sido aprovada por unanimidade no Órgão Especial do TJ-GO na última quarta-feira (10), em ação movida pelas associações dos Magistrados do Estado (Asmego) e Goiana do Ministério P...