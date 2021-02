Política Supremo pode barrar PEC por seu conteúdo e trâmite O STF, porém, não pode derrubar o texto por iniciativa própria; é preciso que haja provocação para que a corte se manifeste, diz especialista

Caso seja aprovada pelo Congresso, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a imunidade parlamentar pode ter seus pontos polêmicos barrados pela corte máxima do país, o Supremo Tribunal Federal (STF), tanto pelo seu conteúdo como pela forma pela qual tramitou no Congresso.As mudanças legais e a aceleração do processo legislativo da PEC nos últimos dias vêm sendo ...