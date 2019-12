Política Supremo põe Renan no banco dos réus da Lava Jato Denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro é a primeira aceita no âmbito da operação; há outros nove inquéritos

Por 3 a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem aceitar denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Pela primeira vez, o senador foi colocado no banco dos réus da Lava Jato. O emedebista é in...