Política Supremo marca sessão presencial ao abrir ano

O STF (Supremo Tribunal Federal) convidou autoridades para participarem de maneira virtual da sessão de abertura do ano do Judiciário na próxima segunda-feira (1º), mas o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ignorou o teor do convite e avisou que irá presencialmente à solenidade.Para não acirrar os ânimos com o Palácio do Planalto, a Corte desistiu de fazer o encont...