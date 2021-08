Política Supremo já julgou legal lei semelhante no Paraná

A maioria das propostas feitas pelos deputados goianos para isentar igrejas do pagamento do ICMS sobre serviços públicos usa como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2010. Na época, a corte julgou improcedente uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) do governo do Paraná contra a lei estadual que concede o benefício.O governo do Paraná argumentava que ...