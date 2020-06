Política Supremo forma maioria a favor da legalidade do inquérito das fake news Com 8 votos a 0, os ministros do STF demonstraram unidade em torno da investigação aberta em março de 2019

O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira (17) a favor da legalidade do inquérito das fake news, que apura a disseminação de notícias falsas e ameaças a integrantes da corte e se tornou alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro. Com 8 votos a 0, os ministros do STF demonstraram unidade em torno da investigação aberta em março de 2019. Ela é ...