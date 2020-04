Política Supremo abre investigação sobre atos antidemocráticos com participação de Bolsonaro No domingo, presidente participou de protesto em Brasília marcado por faixas e palavras de ordem contra o Congresso e a favor de uma intervenção militar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira, 21, atender ao pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, e abrir um inquérito para apurar “fatos em tese delituosos” envolvendo a organização de atos antidemocráticos. No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro participou de protesto em Brasília, marcado por f...