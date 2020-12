Política Suplentes querem mais cadeiras em 18 Câmaras de Goiás Candidatos que não se elegeram tentam aumentar o número de vagas em cidades onde Constituição permite; alteração, porém, só teria validade nas próximas eleições em 2024

Passadas as eleições, suplentes de vereador vão à Justiça para garantir a abertura de novas cadeiras nas Câmaras Municipais de 18 cidades de Goiás, sob o argumento de que o número de vagas está em desacordo com o que determina a Constituição Federal. O texto constitucional dado pela Emenda nº 58/2009 define os limites máximos de parlamentares de acordo com a população...