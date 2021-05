Política Superintendentes ligados a Alessandro Melo deixam Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia Ao POPULAR, eles contaram que decidiram deixar a administração quando Leticia Vila Verde foi exonerada como secretária interina de Finanças

Dois superintendentes da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Goiânia pediram exoneração dos cargos e a saída deles foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Município (DOM). Eduardo Scarpa e Mário Mendes estavam na pasta por convite do ex-secretário Alessandro Melo, que deixou a gestão de Rogério Cruz (Republicanos) após o rompimento do prefeito com...