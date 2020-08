Política Substituído por deputado do Centrão, Vitor Hugo deixa liderança do governo Novo ocupante do posto será o deputado Ricardo Barros (PP-PR), que disse ter a responsabilidade “de continuar o bom trabalho do Líder Vitor Hugo”

O deputado por Goiás major Vitor Hugo (PSL) vai deixar a liderança do governo na próxima terça-feira (18). O deputado Ricardo Barros (PP-PR), integrante do Centrão, aceitou convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para ocupar o posto. Pelas redes sociais, Ricardo Barros agradeceu a confiança do presidente e disse ter agora a responsabilidade “de contin...