Política Subprocurador pede que TCU apure gastos de políticos em viagem para canonização de Dulce A comitiva oficial que representará o governo brasileiro no evento é capitaneada por Hamilton Mourão, e conta com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia e do STF, Dias Toffoli

O subprocurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, pediu à corte de contas que apure a legalidade e transparência dos gastos do poder público com viagens de autoridades para a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, no Vaticano, que ocorre neste domingo, 13. A comitiva oficial que representará o governo brasileiro no evento...