Política Suíça devolve R$ 20 milhões em diamantes e ouro do esquema Sérgio Cabral Foram colocados à disposição da Justiça 27 pedras de diamantes e 4,5 kg de ouro

O Ministério Público Federal (MPF) colocou à disposição da Justiça nesta sexta-feira, 6, 27 pedras de diamantes e 4,5 kg de ouro que foram adquiridos com dinheiro do esquema de corrupção chefiado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. O material estava na Suíça e, segundo peritos, é avaliado em mais de R$ 20 milhões. A operação de repatriação do tesouro ...