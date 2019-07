Política STN autoriza empréstimo da Prefeitura com a Caixa

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) autorizou a Prefeitura de Goiânia a contratar empréstimo de R$ 780 milhões com a Caixa Econômica Federal. O próximo passo do processo é a assinatura do contrato que, segundo o secretário de Finanças do município, Alessandro Melo, deve ocorrer no dia 30 de agosto. A intenção é que o dinheiro esteja disponível o mais próximo possíve...