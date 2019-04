Política STJ reduz pena de Lula para 8 anos e 10 meses, que pode passar para semiaberto em outubro De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a pena de Lula foi elevada de forma desproporcional na segunda instância

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fez na tarde desta terça-feira (23) o julgamento de um recurso em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentava rever a condenação de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta no caso do “triplex do Guarujá”. O STJ decidiu, por unanimidade, pela redução da pena do ex-...