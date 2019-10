Política STJ nega habeas corpus a casal Garotinho Ministro convocado Leopoldo Raposo negou pedido dos ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho, em cumprimento de ordem da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio

O ministro Leopoldo Raposo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou na noite desta quarta feira, 30, o pedido de liberdade dos ex-governadores do Rio Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho. O casal foi preso na manhã do mesmo dia, em cumprimento de ordem da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que cassou um habeas corpus concedido ao casal pelo desembargador S...