Política STJ mantém bloqueio R$ 198 mi da Andrade Gutierrez por irregularidade em reforma do Maracanã Ilícitos foram apontados em investigações da Operação Lava Jato; empreiteira apontou 'enriquecimento ilícito' aos cofres públicos

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso em mandado de segurança da Andrade Gutierrez, com o qual a construtora buscava reverter o bloqueio de mais de R$ 198 milhões determinado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE/RJ) em razão de supostas irregularidades nas obras de reforma do complexo do Maracanã. Os ilícitos foram investigados n...