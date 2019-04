Política STJ julga hoje recurso de Lula no caso triplex Estrutura montada para julgar recurso do ex-presidente inclui transmissão pelo YouTube

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve realizar hoje, às 14 horas, o julgamento de um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que tenta rever a condenação de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta no caso do “triplex do Guarujá”. A sessão será transmitida no canal do YouTube no STJ, procedimento adotado apenas e...