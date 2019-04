Política STJ forma maioria para reduzir pena de Lula para 8 anos e 10 meses no caso triplex Presidente da 5ª Turma da Corte, Reynaldo Soares, acompanhou votos dos ministros Félix Fischer e Jorge Mussi em recurso contra sentença de 12 anos e um mês imposta ao petista pelo Tribunal da Lava Jato

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou maioria na tarde desta terça-feira (23) para reduzir a pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do “tríplex do Guarujá” para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. O Tribunal Regional Federal da 4ª-Região (TRF-4) havia condenado o petista a 12 anos e um mês de prisão no mesmo caso. “Não estou ...