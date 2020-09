Política STJ decide manter Witzel afastado do governo do Rio Por 14 votos a 1, o Superior Tribunal de Justiça referendou decisão monocrática de afastar por seis meses o governador, acusado de corrupção

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu ontem manter o afastamento de Wilson Witzel (PSC) do governo do Rio de Janeiro por seis meses. Antigo aliado e atual desafeto do presidente Jair Bolsonaro, Witzel foi denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e é acusado de esquema de desvio de recursos públicos que seriam destinados ao combate à pa...