Política STJ arquiva inquérito contra desembargadores e juiz por suspeita de venda de sentença Ministro afirmou que apuração não apresentou elementos suficientes para afastar a condição de inocente dos investigados

O ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou o arquivamento do inquérito contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Gilberto Marques Filho, a filha dele, Caroline Ávila Marques, o desembargador Orloff Neves Rocha e o juiz Ronnie Paes Sandre. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (9). Os citado...