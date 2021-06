Política STJ arquiva inquérito contra desembargadores e juiz de Goiás Inocência dos quatro investigados foi confirmada após um ano de investigações. Ministro relator e PGR disseram não encontrar elementos de ilegalidade nos autos

Atualizada às 13h17min O ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou o arquivamento do inquérito instaurado em junho do ano passado contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), desembargador Gilberto Marques Filho, a filha dele, a advogada Caroline Ávila Marques, o também desembargador hoje aposentado Or...