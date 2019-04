Política 'STJ agiu como um tribunal deve agir', diz Mendes sobre julgamento de Lula Apesar disso, o ministro previu que a decisão de ontem terá reflexos em novas demandas por parte da defesa do ex-presidente

O julgamento do caso do tríplex do Guarujá (SP), que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feito nesta terça-feira, 23, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi exemplar na avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. "O STJ agiu como um tribunal deve agir", afirmou a jornalistas na capital portuguesa, onde encerra nesta quarta-feira, 2...