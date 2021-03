Política STJ adia julgamento de recursos de Flávio Bolsonaro A expectativa é de que a continuidade do julgamento amplie o revés para a apuração contra o filho do presidente Jair Bolsonaro

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) retirou da pauta dois recursos do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) previstos para serem julgados hoje.Nos dois pedidos, a defesa de Flávio busca invalidar relatórios do Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) compartilhados com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e decisões judiciais de primeira i...