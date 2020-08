Política STF veta delação de Palocci

A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem que a delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci não poderá ser usada na ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba. O colegiado entendeu que foi ilegal a decisão do então juiz Sérgio Moro de incluir a colaboração de Palocci nos autos do p...