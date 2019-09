Política STF veda “maquiagem” em gastos com pessoal Decisão atende a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e vale até análise definitiva pela Corte; ministros consideraram emendas 54 e 55 inconstitucionais

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu ontem, por oito votos a três, os efeitos de emendas à Constituição goiana que tinham como finalidade facilitar o fechamento das contas do governo, criando um teto de gastos no Estado, além de ferramentas para mudar a contabilidade de despesas com pessoal. Na prática, a decisão traz ao menos dois efeitos imediatos para Goiás: se ...