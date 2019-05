Política STF valida indulto a casos de corrupção Supremo decide que é legítimo decreto assinado por Michel Temer que pode beneficiar condenados pela Lava Jato

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por 7 votos a 4, validar o indulto de Natal concedido em dezembro de 2017 pelo então presidente Michel Temer que estendia o benefício a condenados por corrupção. Prevaleceu o entendimento de que a concessão do indulto é um ato privado do presidente da República, não cabendo ao Supremo definir ou rever as regras estabele...