Política STF vai julgar se condenado por júri popular pode cumprir pena imediatamente Plenário Virtual da Corte reconheceu a repercussão geral do tema em julgamento de recurso da Promotoria de Santa Catarina contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que barrou a prisão de um condenado por feminicídio

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se sentenças do Tribunal do Júri autorizam a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença aos condenados. Em julgamento de plenário virtual, os ministros deram, por unanimidade, a repercussão geral de um caso do Júri de Santa Catarina. Ou seja, o que ficar decidido valerá como entendimento para todas as Cortes d...