Política STF tem “couro” para crítica, diz Toffoli

Um dia depois de milhares de brasileiros irem às ruas em defesa do governo, do ministro Sergio Moro e da Reforma da Previdência, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, disse ontem que quem se torna ministro do STF “tem couro para aguentar qualquer tipo de crítica”. Os atos de domingo, 30, também foram marcados por novos ataques ao Congresso e a m...