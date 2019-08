Política STF suspende transferência Lula para Tremembé até julgamento de habeas Dessa forma, o petista deve seguir preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quarta-feira (7) para acolher parcialmente pedidos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender a decisão proferida pela juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, que autorizou a transferência do petista de Curitiba para São Paulo, com base em um pedido da Polícia Federal. Dessa f...