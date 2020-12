Política STF suspende depoimento de Witzel em processo de impeachment Depoimento seria dia 28 e foi suspenso a pedido dos advogados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu neste sábado (26) suspender o depoimento do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no processo de impeachment que está em andamento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O depoimento estava previsto para 28 de dezembro e foi suspenso a pedido dos advogados de Wit...