Política STF rejeita recursos e mantém penas de prisão para Amarildo Pereira Processos transitaram em julgado e ex-vereador pode ser o primeiro político preso condenado por corrupção em Goiás, após 16 anos das ações

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou os últimos recursos da defesa do ex-vereador de Goiânia Amarildo Pereira, confirmando condenações a 11 anos de prisão por desvios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em esquema na Câmara de Goiânia e na extinta Companhia Municipal de Obras de Goiânia (Comob), revelados em 2004. Os processos transitaram em julgado e especial...