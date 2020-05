Política STF reintegra Fernando Carneiro ao TCE-GO Em fevereiro, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis determinou o afastamento de Carneiro do cargo e sem remuneração

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu na sexta-feira (29), a liminar em que reintegra Fernando dos Santos Carneiro ao cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Em 28 de fevereiro desse ano, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis determinou o afastamento de Carneiro do cargo e sem re...