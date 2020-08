Política STF reafirma limites da área de inteligência e dá recado ao governo Julgamento teve como pano de fundo suposto relatório contra servidores públicos autodenominados ‘antifascistas’ e falas de Bolsonaro em reunião ministerial

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria ontem para reafirmar que a atividade de inteligência do Estado não pode ter acesso a dados sigilosos. A decisão foi tomada em ação protocolada no último dia 5 pelos partidos Rede e PSB. As siglas pediam a invalidação de trecho da lei de 1999 que disciplina o trabalho dos órgãos de inteligência e regulamenta o compartilhame...