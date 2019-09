Política STF proíbe Estado de punir servidores públicos por greves Foi confirmada decisão do Tribunal de Justiça sobre decreto estadual de 2013, que levou a ação do Diretório Estadual do MDB

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, por unanimidade, a manutenção de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) que declarou a inconstitucionalidade de decreto do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) que previa punições a servidores públicos que fizessem greve. Editado em agosto de 2013, o ato normativo 7.964 estabelecia sanções que iam...