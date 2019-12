Política STF pode julgar candidaturas avulsas no 1º semestre de 2020 "Democracia se faz com debate público, plural. Que prevaleça o melhor argumento ou pelo menos o majoritário", disse o ministro

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta segunda-feira, 9, durante audiência pública sobre candidaturas avulsas, que pretende liberar o tema para discussão na Corte no primeiro semestre de 2020. Barroso convocou a sessão para tratar da viabilidade de candidaturas sem filiação a partidos. "Democracia se faz com debate público, plural. Q...