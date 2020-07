Política STF nega recurso da Câmara para anular buscas na Casa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello negou ontem pedido da Câmara dos Deputados para anular busca realizada no gabinete do deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, no dia 14 de julho. A ação policial foi autorizada pela Justiça Eleitoral de São Paulo. A Câmara recorreu por entender que juiz de primeira instância não tem pode...