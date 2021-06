Política STF nega pedidos de liminar e mantém quebras de sigilo de Pazuello, Ernesto e 'Capitã Cloroquina' Decisão de quebrar os sigilos telefônico e telemático dos três foi estabelecida pela CPI da Covid

Os ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negaram neste sábado (12) os pedidos do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, do ex-chanceler Ernesto Araújo, e da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, para suspender decisão da CPI da Covid de quebrar os sigilos telefônico e t...