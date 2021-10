Política STF manda suspender pensões especiais em Goiás Supremo julgou lei inconstitucional e deu prazo de um mês para Estado suspender pagamentos; atualmente, são gstos R$ 3,7 milhões por ano com o benefício

O Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu por unanimidade o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que considerou inconstitucional o pagamento de pensões especiais em Goiás. Para o magistrado, o Estado invadiu a competência da União ao legislar sobre seguridade social. Goiás gasta, atualmente, R$ 3,7 milhões por ano com o benefício. O ministro do STF deu um mês para que...