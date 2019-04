Política STF manda PF fazer buscas em ação que apura fake news contra ministros Federais estão em oito endereços nesta terça (16), inclusive do general Paulo Chagas

Atualizada às 08h58 O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou buscas em 10 endereços de alvos do inquérito que apura supostas fakes news contra seus colegas da Corte. Nesta terça-feira, 16, a Polícia Federal está vasculhando 8 locais. Um dos alvos de buscas é o general da reserva Paulo Chagas – candidato ao governo do Dist...