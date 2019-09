Política STF julga amanhã ação que pode anular condenações da Lava Jato Supremo irá discutir o entendimento que anulou sentença do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Alberto Bendine

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, marcou para amanhã o julgamento do habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras que discute o direito ou não de o réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo, e não no mesmo prazo. O resultado do julgamento pode levar a mais anulações de condenações da Lava Jato e ...