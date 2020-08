Política STF julga ação que pode afrouxar controle do uso de verbas públicas pelos partidos Pedido foi feito por 17 legendas, em rara união de esquerda e direita, incluindo PT, PSOL, PSL e centrão

O plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira (21) uma ação proposta por 17 partidos políticos —em uma rara união da esquerda à direita— com o objetivo de abrandar ainda mais as regras de controle sobre o uso do dinheiro público pelas legendas. Proposta pelos esquerdistas PT, PSOL, PSB, PDT e PC do B, e pelos centristas ou direitistas DEM, M...