Política STF inicia julgamento que pode abrir brecha para anular casos da Lava Jato, incluindo o de Lula Ministros irão discutir se um réu pode se manifestar nos autos depois dos delatores para rebater as acusações

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na tarde desta quarta-feira, 25, o julgamento do habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras que discute o direito de um réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo. O resultado desse julgamento pelo plenário da Corte pode levar à anulação de mais condenações da Lava Jato e, eventualmente, b...