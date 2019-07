Política STF impede União de bloquear verbas de Goiás Medida cautelar concedida pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, diz respeito a atrasos no pagamento do refinanciamento de R$ 8,5 bilhões em dívidas

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu ao pedido do Estado de Goiás e concedeu medida cautelar para que a União não execute as garantias, entre elas o bloqueio de recursos, devido ao não pagamento de parcelas de dois contratos de refinanciamento de R$ 8,5 bilhões em dívidas. As parcelas mensais são de R$ 64,5 milhões. O pedido é para que as garant...