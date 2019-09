Política STF homologa Fundo da Lava Jato e R$ 2,6 bi vão para Amazônia e educação Será R$ 1,06 bi para a Amazônia e R$ 1,6 bi para áreas da educação

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) homologou nesta terça-feira (17) acordo que destina R$ 2,6 bilhões do Fundo da Lava Jato para a Amazônia e para a educação. A medida vem após o governo federal, o Legislativo e a Procuradoria Geral da República (PGR) chegarem a um acordo no dia 5 deste mês, em reunião no Supremo. A divisão é a...