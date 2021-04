Política STF forma maioria para manter parcialidade de Moro em processo contra Lula Sete dos 11 ministros confirmaram parcialidade do então juiz; Corte decidiu remeter 4 ações contra Lula à Justiça Federal do DF

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta quinta-feira (22) para confirmar a decisão da Segunda Turma da corte que declarou a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro na condução do processo do tríplex de Guarujá, que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à prisão por 580 dias. Sete dos 11 ministros já votaram nesse sentido, enquanto dois d...